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Чистая прибыль Группы ЧТПЗ по МФСО за I полугодие выросла в 2,7 раза

УрБК, Челябинск, 23.08.2018. Чистая прибыль Группы ЧТПЗ по МФСО за I полугодие 2018 года составила 5 млрд 621 млн руб., что на 168% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Выручка компании по итогам шести месяцев 2018 года в сравнении с I полугодием 2017 года выросла на 31% и составила 94 млрд 941 млн руб. Валовая прибыль составила 23 млрд 477 млн руб., что на 36% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года.



Рентабельность по EBITDA повысилась до 17,1%. По словам аналитиков компании, рост показателя EBITDA обусловлен улучшением операционного результата за счёт увеличения объемов и маржинального дохода.



Общий объем реализованной за шесть месяцев 2018 года трубной продукции составил 1 млн 085 тыс. тонн, что на 11% выше объемов аналогичного периода 2017 года (977 тыс. т). Основной прирост объемов реализации обусловлен увеличившимся по сравнению с аналогичным периодом 2017 года спросом на трубы большого диаметра.



В I полугодии 2018 года Группа реализовала 478 тыс. т сварных труб, в том числе труб большого диаметра (ТБД) — 469 тыс. т, что на 23% и 26% соответственно выше показателей января-июня 2017 года (389 и 371 тыс. т).



Объем реализованной бесшовной продукции вырос до 607 тыс. т (+3%). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года компания увеличила объем реализации продукции магистрального оборудования (трубные узлы, тройники, отводы и пр.) на 10% ― до 6 тыс. 608 т.



Поставки труб на рынок РФ составили 800 тыс. т, на экспорт — 285 тыс. т, что на 13 и 5% соответственно больше января-июня 2017 года.



В компании ожидают, что достигнутые в I полугодии финансово-экономические результаты и реализуемые менеджментом программы по повышению эффективности операционной деятельности позволят Группе ЧТПЗ сохранить стабильное финансовое положение по итогам года.

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