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В России ущерб от действий пяти финансовых пирамид составил 950 млн рублей

УрБК, Москва, 23.08.2018. В реестр компаний, вкладчики которых имеют право на получение денежных компенсаций Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, 14 августа 2018 года включены 5 финансовых пирамид. Общий размер ущерба пайщиков по этим пирамидам составил около 950 млн руб. Об этом УрБК рассказали в фонде.



По данным фонда, в августе в реестр были внесены: Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитгрупп» (КПКГ «Кредитгрупп») — Уфа, Кредитный потребительский кооператив «Лига-Траст» (КПКГ «Лига-Траст») — Тамбов, Потребительский кооператив многоцелевых программ «Равенство. Гарантия. Стабильность» (ПК «Равенство. Гарантия. Стабильность») — Волгоград, Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз» (КПКГ «Союз») — Ессентуки, Кредитный потребительский кооператив граждан «Союз-ЦУМ» (КПКГ «Союз-ЦУМ») — Волгоград. От их деятельности пострадали почти 5 тыс. человек.



В соответствии с судебными решениями виновными были признаны 12 руководителей и менеджеров финансовых компаний по статьям 159 «Мошенничество» и 201 «Злоупотребление полномочиями».



Напомним, что всего в реестре 527 компаний, большинство из которых — пирамиды 90-х годов. В последние годы реестр пополняется на 3-7 компаний в год. Вкладчики, пострадавшие от деятельности этих и иных финансовых пирамид, включенных в реестр, имеют право на получение денежной компенсации в размере денежных потерь, но не более 25 тыс. руб. (участники Великой Отечественной войны — до 250 тыс. руб.).

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