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Девальвация рубля не отражается на рынке недвижимости Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Текущее снижение стоимости рубля оказывает незначительное влияние на рынок недвижимости Екатеринбурга. Об этом сообщил УрБК начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



«Если смотреть в исторической перспективе, каждый раз, когда происходила девальвация, это так или иначе отражалось на рынке недвижимости. Но с каждым разом это влияние все меньше, и его действие все короче по времени», — рассказал Михаил Хорьков.



По мнению эксперта, это связано с тем, что меняется сам рынок недвижимости.



«Дефицита жилой недвижимости нет. Сейчас в продаже 8,3 тыс. квартир на вторичном рынке и около 20 тыс. квартир в новостройках. Кроме того, мы отмечаем реальный рост продаж вторички. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, за 7 месяцев 2018 было совершено на 24% больше сделок на вторичном рынке», — отметил Михаил Хорьков.

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