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Девальвация рубля не отражается на рынке недвижимости Екатеринбурга
23 август 2018 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Текущее снижение стоимости рубля оказывает незначительное влияние на рынок недвижимости Екатеринбурга. Об этом сообщил УрБК начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.
«Если смотреть в исторической перспективе, каждый раз, когда происходила девальвация, это так или иначе отражалось на рынке недвижимости. Но с каждым разом это влияние все меньше, и его действие все короче по времени», — рассказал Михаил Хорьков.
По мнению эксперта, это связано с тем, что меняется сам рынок недвижимости.
«Дефицита жилой недвижимости нет. Сейчас в продаже 8,3 тыс. квартир на вторичном рынке и около 20 тыс. квартир в новостройках. Кроме того, мы отмечаем реальный рост продаж вторички. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, за 7 месяцев 2018 было совершено на 24% больше сделок на вторичном рынке», — отметил Михаил Хорьков.
«Если смотреть в исторической перспективе, каждый раз, когда происходила девальвация, это так или иначе отражалось на рынке недвижимости. Но с каждым разом это влияние все меньше, и его действие все короче по времени», — рассказал Михаил Хорьков.
По мнению эксперта, это связано с тем, что меняется сам рынок недвижимости.
«Дефицита жилой недвижимости нет. Сейчас в продаже 8,3 тыс. квартир на вторичном рынке и около 20 тыс. квартир в новостройках. Кроме того, мы отмечаем реальный рост продаж вторички. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, за 7 месяцев 2018 было совершено на 24% больше сделок на вторичном рынке», — отметил Михаил Хорьков.
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