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Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 1 руб. 5 коп.
23 август 2018 (15:40)
УрБК, Москва, 23.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 90,96 коп., до 68,53 руб., курс евро — на 1 руб. 5 коп., до 79,55 руб.
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