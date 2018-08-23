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В Челябинской области пенсионерке вынесен приговор за подделку документов
23 август 2018 (15:29)
УрБК, Челябинск, 23.08.2018. Златоустовским городским судом вынесен приговор 67-летней местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»), частью 1 статьи 327 УК РФ («Сбыт поддельных документов»). Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
Подсудимая сбывала поддельные дипломы государственного образца о высшем образовании учебного заведения г. Екатеринбурга, дающие право претендовать на замещение должностей машинистов и осуществлять деятельность, связанную с безопасностью движения поездов. Ни один из поддельных документов не использован для трудоустройства.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной и оштрафовал женщину на 20 тыс. руб.
Подсудимая сбывала поддельные дипломы государственного образца о высшем образовании учебного заведения г. Екатеринбурга, дающие право претендовать на замещение должностей машинистов и осуществлять деятельность, связанную с безопасностью движения поездов. Ни один из поддельных документов не использован для трудоустройства.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной и оштрафовал женщину на 20 тыс. руб.
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