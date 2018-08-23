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ЦБ РФ продолжает наращивать покупку валюты на внутреннем рынке
23 август 2018 (13:26)
УрБК, Москва, 23.08.2018. Банк России наращивает покупку валюты для Минфина РФ. 21 августа (с расчетами 22 августа) он купил валюту на 20,1 млрд руб., свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Таким образом, перерыв в закупках валюты составил 6 дней. После него ЦБ РФ покупал валюту в объемах больше, чем запланировано: 17,5 млрд руб. — 17 августа, 17,5 млрд руб. — 20 августа и 20,1 млрд руб. — 21 августа. По плану Минфина, в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.
Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом.
Таким образом, перерыв в закупках валюты составил 6 дней. После него ЦБ РФ покупал валюту в объемах больше, чем запланировано: 17,5 млрд руб. — 17 августа, 17,5 млрд руб. — 20 августа и 20,1 млрд руб. — 21 августа. По плану Минфина, в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.
Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом.
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