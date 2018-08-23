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ЦБ РФ продолжает наращивать покупку валюты на внутреннем рынке

УрБК, Москва, 23.08.2018. Банк России наращивает покупку валюты для Минфина РФ. 21 августа (с расчетами 22 августа) он купил валюту на 20,1 млрд руб., свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Таким образом, перерыв в закупках валюты составил 6 дней. После него ЦБ РФ покупал валюту в объемах больше, чем запланировано: 17,5 млрд руб. — 17 августа, 17,5 млрд руб. — 20 августа и 20,1 млрд руб. — 21 августа. По плану Минфина, в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.



Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов, и регулируется бюджетным правилом.

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