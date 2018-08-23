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На создание системы маркировки товаров в России потребуется свыше 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.08.2018. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки товаров в России — оценил расходы на ее создание в 205,7 млрд руб. за 15 лет. Об этом сообщает сегодня газета «Ведомости».



«68 млрд руб. — капитальные затраты и 137,7 млрд — операционные», — приводит издание слова одного из собеседников.



При этом государственные вложения не предусмотрены: расходы инвесторов планируется окупить за счет прибыли от услуг по маркировке. Так, ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Исключением станут жизненно необходимые лекарства дешевле 20 руб. — их ЦРПТ промаркирует бесплатно. Кроме того, в будущем компания собирается зарабатывать на продаже аналитики, пишет газета.



Первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ рассчитывает получать прибыль в 1,5 млрд руб. и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%.



Проект маркировки стартовал в 2016 году с меховых изделий. Сейчас их и лекарства маркирует ФНС, алкоголь — система ЕГАИС, табак и обувь — ЦРПТ. Но до 2024 года под контроль ЦРПТ перейдут все группы товаров.



Центр развития перспективных технологий создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings («Петер-сервис», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%).

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