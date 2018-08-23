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В Екатеринбурге по решению суда демонтировали незаконную парковку и автомойку

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Екатеринбурге по решению суда демонтирован самовольно установленный бетонный забор, незаконно огораживающий земли общего пользования, занятые коммерческой организацией под парковку и автомойку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В Кировский районный суд города Екатеринбурга с иском, поданным в интересах неопределенного круга лиц, обратилась прокуратура Кировского района уральской столицы. Поводом для обращения стали жалобы от граждан, требующих от коммерческой организации освободить самовольно занятый ею под парковку и автомойку земельный участок.



Суд обязал общество с ограниченной ответственностью освободить указанный участок площадью 6 тыс. 650 кв. м., расположенный на землях общего пользования по ул. Владимира Высоцкого в Екатеринбурге. Для этого следовало демонтировать и вывезти бетонные ограждения и будку охраны. Однако компания считала огороженную территорию своей собственностью, поэтому исполнять решение суда добровольно не стала.



Под контролем судебных приставов Кировского районного отдела Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области за счет денежных средств сторонней организации состоялся демонтаж бетонного ограждения и охранной будки. Таким образом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Расходы по демонтажу незаконно возведенного забора обязано будет возместить компания-нарушитель.

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