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Прибыль «ММК-Метиз» за II квартал увеличилась почти в два раза
23 август 2018 (09:24)
УрБК, Магнитогорск, 23.08.2018. ОАО «ММК-Метиз» (входит в Группу ПАО «ММК») во II квартале 2018 года вышло на чистую прибыль в размере 260,7 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает пресс-служба Группы.
Всего за I полугодие 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило чистую прибыль в размере 413,42 млн руб., что на 40% ниже уровня аналогичного периода 2017 года.
За истекшие первые полгода 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило выручку в результате реализации продукции в размере 11,513 млрд руб., что на 20% больше, чем год назад за такой же период.
Во II квартале 2018 года завод реализовал продукцию на сумму 6,13 млрд руб., увеличив аналогичный показатель предыдущего квартала на 14%.
Всего за I полугодие 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило чистую прибыль в размере 413,42 млн руб., что на 40% ниже уровня аналогичного периода 2017 года.
За истекшие первые полгода 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило выручку в результате реализации продукции в размере 11,513 млрд руб., что на 20% больше, чем год назад за такой же период.
Во II квартале 2018 года завод реализовал продукцию на сумму 6,13 млрд руб., увеличив аналогичный показатель предыдущего квартала на 14%.
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