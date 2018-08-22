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В Свердловской области банные услуги за год подорожали на 7,6%
22 август 2018 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. В июле 2018 года стоимость мытья в бане в Свердловской области в среднем составляла 195,62 руб. Это на 7,6% больше, чем годом ранее, следует из базы данных ЕМИСС.
В Екатеринбурге банные услуги за год в среднем подорожали на 5,76% ― с 163,009 руб. в июле 2017 года до 172,49 руб. в июле 2018-го. В целом по стране средний рост цены составил 2,74% ― с 278,79 руб. до 286,42 руб.
В Екатеринбурге банные услуги за год в среднем подорожали на 5,76% ― с 163,009 руб. в июле 2017 года до 172,49 руб. в июле 2018-го. В целом по стране средний рост цены составил 2,74% ― с 278,79 руб. до 286,42 руб.
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