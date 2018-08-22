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Реальная инфляция в России превысила официальную статистику на 1 процентный пункт

УрБК, Москва, 22.08.2018. Реальная инфляция в России в июле 2018 года составила 1,33%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».



Как указывается в материалах, на ускорение темпов инфляции повлияло увеличение тарифов на услуги ЖКХ на 2,9%, которое произошло с 1 июля 2018 года. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 0,04%.



Росстат за указанный период зафиксировал инфляцию на уровне 0,27%. Таким образом, разрыв между данными официальной статистики и исследованием «Ромира» составил чуть более 1 процентного пункта.

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