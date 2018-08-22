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В Свердловской области с начала 2018 года потребителям вернули 6,2 млн рублей за некачественные товары

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. В I полугодии 2018 года потребителям в Свердловской области были возвращены средства за некачественные товары на общую сумму 6,2 млн руб., сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Всего с января по июнь 2018 года в надзорное ведомство поступило 1 тыс. 342 обращения на некачественные непродовольственные товары (22% от общего объема жалоб). В основном потребители направляли заявления по смартфонам, крупной бытовой технике и мебели.



Также в областном управлении Роспотребнадзора отметили в I полугодии 2018 года увеличение доли брака по ряду товаров по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, среди товаров бытовой химии показатель вырос с 34,4% до 52,9%, детские игрушки — с 44% до 54,8%, одежда для взрослых — с 47,1% до 54,8%, мебель — с 56,6% до 73,1%, ламповая продукция — с 8,2 до 22,8%.

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