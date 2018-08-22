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Более половины россиян не получают оплату за сверхурочную работу

УрБК, Москва, 22.08.2018. Более 50% россиян из числа трудоспособного населения работают сверхурочно, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследования, проведенного НИУ «Высшая школа экономики» и РАНХиГС.



По данным экспертов, в муниципалитетах с населением менее 100 тыс. человек более 40 часов в неделю работают 59% граждан, в городах с населением более 1 млн человек — 58%.



Из этого числа только треть сотрудников получает оплату за сверхурочные часы. В частности, доля работников торговли, получающих оплату за переработку, составляет 25%, служащие без высшего образования — 36%, специалисты с высшим образованием — 37%, рабочие разной квалификации — 38%, руководители — 52%.



В НИУ ВШЭ считают, что оплата за переработку зависит от наличия «серых» зарплат в предприятиях. Так, в коммерческих структурах 34% работников не трудоустроены официально. Больше половины сотрудников (52-55%) получают зарплаты в конвертах.

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