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Свердловское УФАС рассмотрело в I полугодии 2018 года 69 заявлений на sms-спам
22 август 2018 (09:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Управление ФАС по Свердловской области рассмотрело 69 заявлений в связи с sms-рассылкой рекламного характера на абонентские номера граждан без их согласия. Об этом УрБК сообщили в пресс-служба ведомства.
За 2017 год региональное УФАС приняло 146 таких заявлений.
«Данные обращения рассматривались в рамках части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» «Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента», — пояснили в антимонопольном ведомстве.
Ранее представители госкорпораций в сфере IT разработали законопроект, предлагающий снять ограничения на использование персональных данных граждан. Согласно документу, компании, получившие право на обработку ПД, могли бы передавать информацию другим организациям без согласия абонентов.
За 2017 год региональное УФАС приняло 146 таких заявлений.
«Данные обращения рассматривались в рамках части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» «Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента», — пояснили в антимонопольном ведомстве.
Ранее представители госкорпораций в сфере IT разработали законопроект, предлагающий снять ограничения на использование персональных данных граждан. Согласно документу, компании, получившие право на обработку ПД, могли бы передавать информацию другим организациям без согласия абонентов.
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