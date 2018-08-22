Новости дня

Свердловское УФАС рассмотрело в I полугодии 2018 года 69 заявлений на sms-спам

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Управление ФАС по Свердловской области рассмотрело 69 заявлений в связи с sms-рассылкой рекламного характера на абонентские номера граждан без их согласия. Об этом УрБК сообщили в пресс-служба ведомства.



За 2017 год региональное УФАС приняло 146 таких заявлений.



«Данные обращения рассматривались в рамках части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» «Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента», — пояснили в антимонопольном ведомстве.



Ранее представители госкорпораций в сфере IT разработали законопроект, предлагающий снять ограничения на использование персональных данных граждан. Согласно документу, компании, получившие право на обработку ПД, могли бы передавать информацию другим организациям без согласия абонентов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: