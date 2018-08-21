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Суд в Екатеринбурге взыскал страховую выплату за несчастный случай в компании «Билдинг Кран»
21 август 2018 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Билдинг Кран» выплату в пользу иностранного гражданина, который получил инвалидность в результате травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Пострадавший является гражданином Узбекистана. 6 сентября 2017 года на строительной площадке в результате несчастного случая мужчина получил травму. В декабре 2017 года ему была установлена 3 группа инвалидности.
«Территориальный отдел Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ отказал мужчине в назначении и выплате единовременной и ежемесячной страховых выплат, мотивируя тем, что несчастный случай произошел во время отпуска работника, вследствие чего не является страховым. Прокуратура установила, что на момент получения травмы крановщик находился в отпуске без содержания. Несчастный случай является страховым, поскольку произошел с ним в рабочее время при выполнении работ в интересах ООО «Билдинг Кран», — говорится в сообщении.
После проверки прокуратура подала иск в Верх-Исетский районный суд о признании инцидента, который привел к инвалидности работника, несчастным случаем на производстве и соответственно страховым случаем. Суд удовлетворил это заявление. Свердловский облсуд подтвердил правомерность первой инстанции.
Пострадавший является гражданином Узбекистана. 6 сентября 2017 года на строительной площадке в результате несчастного случая мужчина получил травму. В декабре 2017 года ему была установлена 3 группа инвалидности.
«Территориальный отдел Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ отказал мужчине в назначении и выплате единовременной и ежемесячной страховых выплат, мотивируя тем, что несчастный случай произошел во время отпуска работника, вследствие чего не является страховым. Прокуратура установила, что на момент получения травмы крановщик находился в отпуске без содержания. Несчастный случай является страховым, поскольку произошел с ним в рабочее время при выполнении работ в интересах ООО «Билдинг Кран», — говорится в сообщении.
После проверки прокуратура подала иск в Верх-Исетский районный суд о признании инцидента, который привел к инвалидности работника, несчастным случаем на производстве и соответственно страховым случаем. Суд удовлетворил это заявление. Свердловский облсуд подтвердил правомерность первой инстанции.
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