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ЦБ РФ вернулся к покупкам валюты на внутреннем рынке
21 август 2018 (16:45)
УрБК, Москва, 21.08.2018. Банк России 17 августа (с расчетами 20 августа), вернулся к покупке валюты для Минфина РФ, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Объем закупки был выше плана и составил 17,5 млрд руб. Таким образом, перерыв в закупках составил 6 дней.
Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.
Объем закупки был выше плана и составил 17,5 млрд руб. Таким образом, перерыв в закупках составил 6 дней.
Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.
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