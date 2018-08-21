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ЦБ РФ вернулся к покупкам валюты на внутреннем рынке

УрБК, Москва, 21.08.2018. Банк России 17 августа (с расчетами 20 августа), вернулся к покупке валюты для Минфина РФ, свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Объем закупки был выше плана и составил 17,5 млрд руб. Таким образом, перерыв в закупках составил 6 дней.



Напомним, что ЦБ РФ приобретает для Минфина валюту в пропорции 45% долл. США, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные нефтегазовые доходы. Эта деятельность призвана снизить зависимость курса рубля и российской экономики от нефтяных доходов и регулируется бюджетным правилом. По плану Минфина в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.

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