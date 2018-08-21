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Средний размер микрозайма в Челябинской области сократился на 18,8%

21 август 2018 (16:02)

УрБК, Челябинск, 21.08.2018. Средний размер микрозайма в Челябинской области сократился во II квартале 2018 года на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании «Национального бюро кредитных историй».

В суммарном выражении за указанный период показатель снизился с 10 тыс. 333 руб. до 8 тыс. 387 руб.

В целом по стране средний размер микрозайма за год снизился на 22% — с 12,3 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб.

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