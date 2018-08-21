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Средний размер микрозайма в Свердловской области сократился на 16,2%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Средний размер микрозайма в Свердловской области сократился во II квартале 2018 года на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В суммарном выражении за указанный период показатель снизился с 11 тыс. 278 руб. до 9 тыс. 452 руб.



В целом по стране средний размер микрозайма за год снизился на 22% — с 12,3 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб.



«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего, в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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