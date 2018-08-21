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В I полугодии 2018 года в Кольцово было подано более 4,5 тыс. заявлений о розыске багажа

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В I полугодии 2018 года в аэропорту Кольцово было подано 4 тыс. 680 заявлений о розыске багажа, сообщает пресс-служба предприятия.



Всего за указанный период пассажиры аэропорта перевезли более 846 тыс. мест багажа. Доля задержанных чемоданов составила 0,56% от общего объема перевозок.



К настоящему времени в Кольцово внедрили онлайн-систему поиска багажа.

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