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В I полугодии 2018 года в Кольцово было подано более 4,5 тыс. заявлений о розыске багажа
21 август 2018 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В I полугодии 2018 года в аэропорту Кольцово было подано 4 тыс. 680 заявлений о розыске багажа, сообщает пресс-служба предприятия.
Всего за указанный период пассажиры аэропорта перевезли более 846 тыс. мест багажа. Доля задержанных чемоданов составила 0,56% от общего объема перевозок.
К настоящему времени в Кольцово внедрили онлайн-систему поиска багажа.
Всего за указанный период пассажиры аэропорта перевезли более 846 тыс. мест багажа. Доля задержанных чемоданов составила 0,56% от общего объема перевозок.
К настоящему времени в Кольцово внедрили онлайн-систему поиска багажа.
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