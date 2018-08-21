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Более 80% жителей Екатеринбурга не верят, что штрафы за увольнение помогут им сохранить работу до пенсии

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Только 17,3% опрошенных жителей Екатеринбурга полагают, что введение штрафов за увольнение сотрудников предпенсионного возраста поможет им сохранить рабочие места до выхода на пенсию. Об этом сообщает портал Superjob со ссылкой на данные собственного исследования.



При этом 30,7% респондентов полагают, что эффективным в сложившейся ситуации может стать принятие стимулирующих законов (снижение налогов предприятиям, которые будут брать на работу граждан предпенсионного возраста). Еще 31,3% екатеринбуржцев считают, что сохранить работу им может помочь создание новых рабочих мест. По мнению 24,7% опрошенных жителей уральской столицы, осуществлять трудовую деятельность до пенсии им поможет улучшение качества медицинских услуг.



В то же время 24% респондентов уверены, что никакие государственные меры поддержки граждан предпенсионного возраста не помогут, а 31,3% считают, что власти вообще не станут принимать никаких мер.



«В связи с повышением пенсионного возраста выдвигаются различные предложения вроде ужесточения наказаний для работодателей при увольнении сотрудников предпенсионного возраста. В случае принятия любых решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория граждан попадает в тяжелейшую ситуацию — людей этой категории работодатели крайне неохотно берут на работу. Им чаще всего отказывают под разными предлогами», — отмечает президент Superjob Алексей Захаров.



По его словам, сейчас дополнительной законодательной защитой пользуются, в частности, беременные женщины. Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Однако результат оказывается плачевным для них.



«При малейшей возможности не брать на работу беременную — не берут. А вдруг что? Уволить будет невозможно. Соответственно, даже от отличных специалистов, если они относятся к данной категории, работодатели отказываются. Хотим того же для людей предпенсионного возраста? Давайте обеспечим их дополнительной законодательной защитой. И гарантирую, что 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи прекрасными специалистами, востребованными рынком», — полагает А. Захаров.

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