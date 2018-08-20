Алексей Коренев о вероятности сохранения текущей ключевой ставки

Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

Фотография предоставлена пресс-службой ГК «Финам»

Рассматривая сложившуюся на данный момент ситуацию в «статическом» виде, то есть без учета возможных изменений в ближайшем будущем, а опираясь исключительно на те факты и события, которые мы наблюдаем сейчас, то наиболее вероятным сценарием было бы оставление Банком России ключевой ставки на текущем уровне.Сложившийся на данный момент курс национальной валюты, инфляционные показатели, темпы прироста ВВП и иные значимые показатели находятся на тех уровнях, при которых и понижение и повышение ставки было бы нецелесообразным.Однако ситуация осложняется тем, что 22 августа 2018 года будет окончательно озвучен перечень санкций из первого пакета, предложенного группой американских сенаторов во главе с Линдси Грэмом.Исходя из того, что именно и в каком виде дойдет до фактической реализации, а, как правило, предлагаемые санкционные меры в процессе их рассмотрения и утверждения претерпевают существенные изменения, можно будет судить о том, насколько тяжелыми они окажутся для российской экономики.Немаловажны и сопутствующие комментарии, по которым эксперты постараются сделать хотя бы косвенные выводы о следующем пакете санкций, ожидающемся через 90 дней после утверждения первого, и который практически наверняка будет принят, так как содержит в себе требования, на выполнение которых Россия не согласится ни при каких обстоятельствах.В итоге мы наблюдаем ситуацию, когда Центробанк в своих решениях будет вынужден опираться не только на текущие макроэкономические показатели отечественной экономики, но и учитывать перспективы введения двух пакетов новых санкций, а также оценивать возможные последствия от их фактического применения.И если объективные макроэкономические показатели можно учесть заранее, то риски политических факторов просчитываются лишь с условием существенных допущений, и могут оцениваться исключительно с вероятностной точки зрения.При таком раскладе шансы того, что регулятор будет вынужден пересмотреть текущую ключевую ставку, существенно возрастают.При этом если введенные санкции окажутся заметно смягчены по сравнению с первоначальным вариантом, а второй пакет может коснуться лишь трех из шести, причем наименее опасных для России мер, вероятность того, что Центробанк понизит ставку с 7,25% до 7%, все же будет весьма невелика. Скорее всего, в этом случае ставка останется неизменной.А вот если мы увидим «жесткий» вариант принятия нового пакета санкций и значительную неопределенность насчет второго транша санкций, планируемого через три месяца, Банк России вполне может пойти на увеличение ставки до 7,5%.Резюмируя сказанное, можно сделать оценочные выводы, что с учетом описанных выше ожиданий фактического состава, анонсированных Соединенными Штатами санкций, вероятность того, что ставка будет пересмотрена в сторону понижения, оценивается нами не выше 0,10 (т.е. 10%). Вероятность того, что ставка будет повышена до 7,5%, составляет примерно 0,25 (25%), а вероятность, что ставка будет оставлена неизменной, оценивается нами примерно в 0,65 (т.е. в 65%).