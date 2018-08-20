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Суд признал банкротом компанию «МеталлПроект» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «МеталлПроект» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля металлами и металлическими рудами.



С иском о банкротстве ООО «МеталлПроект» в феврале 2018 года обратилось в суд ООО «СМ Инжиниринг Групп». Как установлено в ходе рассмотрения дела, у должника имеется задолженность перед кредиторами в общей сумме 49 млн 375 тыс. руб. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «МеталлПроект» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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