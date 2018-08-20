Новости дня
Суд признал банкротом компанию «МеталлПроект» в Екатеринбурге
20 август 2018 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «МеталлПроект» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля металлами и металлическими рудами.
С иском о банкротстве ООО «МеталлПроект» в феврале 2018 года обратилось в суд ООО «СМ Инжиниринг Групп». Как установлено в ходе рассмотрения дела, у должника имеется задолженность перед кредиторами в общей сумме 49 млн 375 тыс. руб. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «МеталлПроект» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля металлами и металлическими рудами.
С иском о банкротстве ООО «МеталлПроект» в феврале 2018 года обратилось в суд ООО «СМ Инжиниринг Групп». Как установлено в ходе рассмотрения дела, у должника имеется задолженность перед кредиторами в общей сумме 49 млн 375 тыс. руб. Восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «МеталлПроект» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд признал банкротом компанию «Вторметкомплект» в Серове
- Суд признал банкротом компанию «Свердоблжилстрой» в Верхней Пышме
- Суд признал банкротом управляющую компанию «ТЭС» в Красноуральске
- В Екатеринбурге компания «ТК Восток» признана банкротом
- В Екатеринбурге признана банкротом компания «Урал Инжиниринг»