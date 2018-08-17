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По мнению ЦБ РФ, растущее потребление россиян не создает проинфляционных рисков

УрБК, Москва, 17.08.2018. Потребление населения растет, а рост объемов депозитов граждан замедляется. Это может говорить об отходе россиян от сберегательной модели, делают вывод эксперты Банка России в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



«При текущем уровне процентных ставок депозиты по-прежнему остаются привлекательным инструментом сбережений. Однако по мере наращивания потребления на фоне восстановления экономической активности наблюдалось плавное замедление роста депозитного портфеля, свидетельствующее о продолжающемся постепенном отходе населения от сберегательной модели поведения, которое, по оценке Банка России, не создает существенных проинфляционных рисков», — говорится в документе.



Годовой прирост розничного депозитного портфеля с исключением валютной переоценки на конец II квартала 2018 года составил 7,1%, замедлившись на 1,5 п.п. по сравнению с началом текущего года. Замедление роста депозитов было сравнительно равномерным в основных сегментах депозитного рынка.



Кроме того, дополнительным индикатором постепенной смены модели поведения населения является рост розничного сегмента кредитного рынка.



«Основным драйвером роста кредитной активности, как и ожидалось, оставалась ипотека. Во II квартале 2018 года продолжился рост оборотов ипотечного кредитования, который был обусловлен как увеличением числа кредитов, так и повышением средней суммы кредита. Поддержку рынку ипотеки оказывали сохраняющаяся консервативность банков, низкие кредитные риски в данном сегменте рынка, а также уровень процентных ставок, достигший к концу II квартала 2018 года очередного исторического минимума (средневзвешенная ставка по вновь выданным рублевым ипотечным кредитам в июне текущего года составила 9,48% годовых)», — отмечают авторы исследования.



Наряду с ипотекой, во II квартале 2018 года продолжился и рост необеспеченного потребительского кредитования, обусловленный не только возросшей склонностью населения к потреблению, но и сезонным фактором в связи с продолжительными майскими праздниками и подготовкой к летнему сезону отпусков. В результате годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 01.07.2018 составил 17,0%, уступив аналогичному показателю на рынке ипотечного кредитования.

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