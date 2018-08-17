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Жителя Асбеста обвиняют в попытке хищения средств в нескольких банках

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершили производство по уголовному делу в отношении жителя Асбеста. Безработный мужчина 1982 года рождения обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



Находя граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, фигурант получал от них нотариальные доверенности о предоставлении их интересов в различных инстанциях, а также банковские карты. После этого подозреваемый подделывал на каждого из них документы, якобы подтверждающие трудоустройство в той или иной организации. Но по факту данные лица никогда на этих предприятиях трудоустроены не были.



На основании нотариальных доверенностей мужчина направлял фальшивые бумаги в мировые суды с заявлениями о взыскании денег с организаций по якобы начисленной, но не выплаченной зарплате на подконтрольные счета. Полученные незаконным способом судебные решения фигурант предоставлял в отделения банков, в качестве получателей денежных средств он указывал своих «клиентов».



«У работников службы безопасности одного из кредитных учреждений действия данного лица вызвали сомнения, после чего они обратились за помощью в органы внутренних дел. Представители МВД незамедлительно предприняли комплекс мер реагирования, в результате чего денежные средства подозреваемому похитить не удалось», — отметил Валерий Горелых.



По данному факту полицией возбуждены и расследованы два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 327, частью 3 ст. 30, частью 4 ст. 159 УК РФ, то есть покушение на мошенничество и подделка официальных документов. За данное противоправное деяние законом предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.



Собранные материалы дела органы внутренних дел направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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