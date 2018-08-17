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В Свердловской области из региональной программы капремонта исключили 119 ветхих домов

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. В Свердловской области из региональной программы капремонта исключили 119 домов, ремонт в которых признали нецелесообразным. Соответствующее решение приняло правительство региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Напомним, проведение капремонта в домах признают нецелесообразным, если сумма, которую собственники смогут собрать в течение 30 лет действия программы, не перекроет затраты на проведение работ. После исключения дома из региональной программы капремонта собственникам нужно будет за свой счет поддерживать его в надлежащем состоянии до расселения.



Как правило, впоследствии дома, исключенные из программы капремонта, включают в программу расселения аварийного жилья. Однако пока в Свердловской области реализуют программу по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Программу должны были завершить до конца 2017 года, однако не успели. При этом количество домов, признанных аварийными после 2012 года, значительно больше, однако информации о запуске новой программы еще нет.



«Всего за время реализации программы из нее было исключено 1 тыс. 886 жилых домов. Она корректируется не реже одного раза в год. Решения о включении и исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. В случае, если дом признаётся аварийным, средства, собранные с собственников помещений в этом доме, по нормам жилищного законодательства, направляются на снос здания или его реконструкцию», — пояснил генеральный директор Фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.



По его словам, в актуализированную версию региональной программы включили 118 новостроек. Это дома, расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Реже, Арамили, Карпинске, Алапаевске, Горноуральском городском округе, Дружининском сельском поселении и ряде других территорий. Взносы собственникам, проживающим в этих домах, согласно действующему законодательству, будут начисляться по истечении трех лет с момента включения домов в программу.



Таким образом, новая редакция региональной программы капремонта на 2015-2044 годы содержит 27,9 тыс. многоквартирных домов.

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