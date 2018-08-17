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Поголовье свиней у фермеров Свердловской области сократилось на 17,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Поголовье свиней в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) и у индивидуальных предпринимателей Свердловской области за год сократилось на 17,2%, до 4,8 тыс. голов к августу 2018 года.



Как сообщает Свердловскстат, поголовье коз и овец в КФХ сократилось за год на 20,5%, до 6,2 тыс. голов, крупного рогатого скота (КРС) — выросло на 15,7%, до 25,1 тыс. голов, в том числе коров — на 14,9%, до 10 тыс. голов.



В целом по Свердловской области поголовье КРС за год выросло на 1,2%, до 268,2 тыс. голов, коров — на 1%, до 116,2 тыс. голов, свиней — сократилось на 3,1%, до 344,4 тыс. голов, овец и коз — на 3,5%, до 75,4 тыс. голов, птиц — выросло на 5,3%, до 13,8 млн голов.

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