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С 17 августа по 25 октября будет закрыто движение по улице Аптекарской в Екатеринбурге

16 август 2018 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. С 17 августа по 25 октября закрывается движение в Екатеринбурге по улице Аптекарской на отрезке от Санаторной до переулка Сухумского. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Дорога будет закрыта в связи с подготовкой к отопительному сезону. Планируются работы по ремонту, переукладке, замене коммуникаций и другой инженерной инфраструктуры.

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