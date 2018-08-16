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Группа ЧТПЗ открывает Школу социального мастерства в Первоуральске

16 август 2018 (14:44)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Группа ЧТПЗ открывает Школу социального мастерства «ПроекТЫ» для предпринимателей Первоуральска (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Образовательная программа реализуется в рамках соглашения между Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), администрацией городского округа Первоуральск и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

«Обучение в Школе «ПроекТЫ» позволит слушателям получить качественное бизнес-образование, а также освоить навыки по разработке и запуску проектов для решения социально значимых проблем городского округа. Программа рассчитана на четыре месяца и включает восемь этапов, в том числе креатив-сессию, обучение в формате акселератора (создание бизнес-плана проекта за короткий срок), консультации экспертов, курс разработки успешной презентации, защиту проектов. По окончании Школы социально ориентированным предпринимателям в форме субсидий будет компенсирована часть затрат на запуск и ведение бизнеса», — говорится в сообщении.

Первый этап обучения начнется 7 сентября 2018 года. Занятия доступны для всех желающих, участие в программе полностью бесплатное.

«Группа ЧТПЗ активно участвует в социальном развитии регионов присутствия. Школа «ПроекТЫ» позволит выявить наиболее значимые инициативы жителей Первоуральска, а наша компания, в свою очередь, станет стартовым инвестором для их реализации», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Записаться в Школу социального мастерства «ПроекТЫ» можно по телефону (3439) 29-62-97 или пройдя по ссылке.

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