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С 2015 года российские предприятия ОПК выплатили 4,5 млрд рублей за нарушения при формировании цен
16 август 2018 (14:06)
УрБК, Москва, 16.08.2018. С 2015 года по I полугодие 2018 года ФАС России оштрафовала предприятия ОПК за нарушения при формировании цен в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) и выдала предписаний о возврате незаконно полученных средств на общую сумму около 4,5 млрд руб., рассказал УрБК заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.
По его словам, благодаря работе ФАС по снижению цен на госконтракты в сфере ГОЗ бюджету удалось сэкономить около 16,5 млрд руб.
«При проведении процедур регистрации цен на продукцию военного назначения ФАС России выявлены случаи необоснованного завышения цен организациями — головными исполнителями ГОЗ. По результатам проведенной ФАС России работы достигнуто снижение цен государственных контрактов, а экономия средств федерального бюджета в период с 2015 года по I полугодие 2018 года составила около 16,5 млрд руб.», ― рассказал М. Овчинников.
Напомним, ФАС стала регулировать формирование цен в сфере ГОЗ с 2016 года. С 1 января 2018 года в России вступил в силу новый порядок ценооборазования для предприятий ОПК. Предполагается, что он будет стимулировать производителей проводить модернизацию для снижения себестоимости продукции.
По его словам, благодаря работе ФАС по снижению цен на госконтракты в сфере ГОЗ бюджету удалось сэкономить около 16,5 млрд руб.
«При проведении процедур регистрации цен на продукцию военного назначения ФАС России выявлены случаи необоснованного завышения цен организациями — головными исполнителями ГОЗ. По результатам проведенной ФАС России работы достигнуто снижение цен государственных контрактов, а экономия средств федерального бюджета в период с 2015 года по I полугодие 2018 года составила около 16,5 млрд руб.», ― рассказал М. Овчинников.
Напомним, ФАС стала регулировать формирование цен в сфере ГОЗ с 2016 года. С 1 января 2018 года в России вступил в силу новый порядок ценооборазования для предприятий ОПК. Предполагается, что он будет стимулировать производителей проводить модернизацию для снижения себестоимости продукции.
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