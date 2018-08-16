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За семь месяцев 2018 года оборот организаций Свердловской области превысил 3 трлн рублей
16 август 2018 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. В январе-июле 2018 года оборот организаций Свердловской области превысил 3,1 трлн руб. Это на 11,1% больше, чем в прошлом году, сообщает Свердловскстат.
Значительнее всего — в 1,5 раза, до 2,8 млрд руб. — вырос оборот производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Почти в 1,5 раза увеличился показатель у производителей бумаги (до 3,8 млрд руб.), производителей прочих транспортных средств и оборудования (до 99,4 млрд руб.).
Наибольшее снижение показателя зафиксировано у предприятий по ремонту и монтажу оборудования — на 19,9%, до 19,9 млрд руб., а также производителей готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 15,7%, до 73,6 млрд руб.
Значительнее всего — в 1,5 раза, до 2,8 млрд руб. — вырос оборот производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Почти в 1,5 раза увеличился показатель у производителей бумаги (до 3,8 млрд руб.), производителей прочих транспортных средств и оборудования (до 99,4 млрд руб.).
Наибольшее снижение показателя зафиксировано у предприятий по ремонту и монтажу оборудования — на 19,9%, до 19,9 млрд руб., а также производителей готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 15,7%, до 73,6 млрд руб.
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