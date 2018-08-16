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В Свердловской области за 7 месяцев было введено в эксплуатацию 873,8 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. За 7 месяцев 2018 года в Свердловской области было введено в действие 873,8 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений. Об этом сообщает Свердловскстат.



Большую часть — 60% от общей площади жилых помещений — составило индивидуальное строительство (525 тыс. кв. м.).

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