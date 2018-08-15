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Следствие направило ходатайство о прекращении уголовного дела о сходе вагонов в Билимбае

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Следственные органы направили в суд уголовное дело о сходе вагонов на станции Билимбай, приложив к нему ходатайство о прекращении производства. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления СК России на транспорте.



Авария на станции Билимбай произошла 26 марта 2018 года в 20.20 минут. По данным следствия, главный инженер одной из коммерческих компаний допустил нарушения при подтягивании вагонов с помощью электрической лебедки.



В результате кронштейн одного из вагонов оборвался, и с подъездного пути съехали 20 грузовых вагонов. Из них девять сошли с рельсов, пять вагонов с щебнем опрокинулись. Общий ущерб составил 11 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 263.1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».



Причиненный ущерб возмещен работодателем подозреваемого в полном объеме. Жертв и пострадавших в результате происшествия не было. Подозреваемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления, раскаялся в содеянном и обратился к следствию с ходатайством о применении к нему меры уголовно-правового характера.



В этой связи следственные органы и направили ходатайство о прекращении уголовного дела. Главному инженеру предлагается выписать судебный штраф.

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