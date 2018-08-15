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Участниками профориентационной смены Группы ЧТПЗ стали более 500 талантливых детей со всей России

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. В физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Гагаринский» (Первоуральск) Группы ЧТПЗ стартовала летняя профориентационная смена, сообщает пресс-служба предприятия.



Ее участниками стали более 500 талантливых детей со всей России в возрасте от 6,5 до 17 лет. На протяжении всей смены для ребят работают кружки технического творчества, способствующие развитию инженерно-конструкторского и пространственного мышления, интереса к точным наукам, умения работать в команде. Школьники познакомятся с инженерной графикой, прототипированием, LEGO-конструированием, металлообработкой, а также посетят с экскурсией Образовательный центр Группы ЧТПЗ.



Кроме того, 50 воспитанников профориентационной смены в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в работе уникального «ПрофМеталлКлуба», реализуемого второй год подряд. В течение 16 дней ребятам предстоит разработать и защитить проект электромобиля Pipe Car, а также провести его испытания.



«Наша компания в рамках корпоративной образовательной программы уделяет особое внимание профориентационной работе со школьниками и воспитанниками детских садов. В Образовательном центре в течение учебного года для ребят работают кружки технического творчества, а также проводятся уроки технологии. Сегодня в профориентационную деятельность Группы ЧТПЗ вовлечено свыше 15 тыс. ребят из 60 школ Свердловской и Челябинской областей. И смена в детском летнем лагере ― неотъемлемая часть мероприятий данного направления», ― отмечает руководитель Департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева.



Специалисты Образовательного центра Группы ЧТПЗ проводят на базе ФОК «Гагаринский» профориентационные смены для школьников со всей страны с 2015 года. Торжественное закрытие профсмены-2018 состоится 25 августа.

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