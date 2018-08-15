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Опубликован эскизный проект будущего храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге
15 август 2018 (15:41)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма святой Екатерины, который планируется построить на Октябрьской площади в Екатеринбурге.
Высота культового сооружения, согласно документации, должна составить до 66 метров. Длина основания церкви — 66,1 метра, ширина — 57,2 метра.
Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
В здании предусмотрено четыре этажа, включая цокольный. Молельный зал на 800 человек будет размещен на втором этаже. Цокольный и первый этажи будут отданы для размещения иерархов Русской православной церкви, священников и сотрудников храма.
Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
По своему внешнему виду объект напоминает Успенский собор, построенный во Владимире в XII веке в стиле «русской романики». В храмовом зодчестве Екатеринбурга прежде такой стиль не применялся. Сохранившиеся с XIX века в городе церкви были выстроены в стиле классицизма.
Высота культового сооружения, согласно документации, должна составить до 66 метров. Длина основания церкви — 66,1 метра, ширина — 57,2 метра.
Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
В здании предусмотрено четыре этажа, включая цокольный. Молельный зал на 800 человек будет размещен на втором этаже. Цокольный и первый этажи будут отданы для размещения иерархов Русской православной церкви, священников и сотрудников храма.
Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
По своему внешнему виду объект напоминает Успенский собор, построенный во Владимире в XII веке в стиле «русской романики». В храмовом зодчестве Екатеринбурга прежде такой стиль не применялся. Сохранившиеся с XIX века в городе церкви были выстроены в стиле классицизма.
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