Опубликован эскизный проект будущего храма на Октябрьской площади в Екатеринбурге

Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Изображение из проектной документации с сайта Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Минстрой Свердловской области опубликовал эскизный проект храма святой Екатерины, который планируется построить на Октябрьской площади в Екатеринбурге.Высота культового сооружения, согласно документации, должна составить до 66 метров. Длина основания церкви — 66,1 метра, ширина — 57,2 метра.В здании предусмотрено четыре этажа, включая цокольный. Молельный зал на 800 человек будет размещен на втором этаже. Цокольный и первый этажи будут отданы для размещения иерархов Русской православной церкви, священников и сотрудников храма.По своему внешнему виду объект напоминает Успенский собор, построенный во Владимире в XII веке в стиле «русской романики». В храмовом зодчестве Екатеринбурга прежде такой стиль не применялся. Сохранившиеся с XIX века в городе церкви были выстроены в стиле классицизма.