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За первую половину 2018 года жители Урала взяли у банков в кредит на 42% больше, чем годом ранее

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2018. За первую половину 2018 года жители Урала взяли в долг у банков 851,8 млрд руб., что на 42% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.



Росту показателя оборота по выдаче кредитов способствовали операции заемщиков по рефинансированию обязательств. Общая задолженность населения увеличилась на 17,6% до 2 217,2 млрд руб. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам росла более быстрыми темпами, чем по потребительским кредитам.



В топ-5 регионов России по объему выданных кредитов вошли Тюменская (включая ХМАО и ЯНАО) и Свердловская области. Тюменцы взяли кредитов на сумму 221,7 млрд руб., а жители Свердловской области заняли у банков 182,3 млрд руб.



В остальных регионах Урала население также активно пользовалось кредитными ресурсами: в Республике Башкортостан за 1 полугодие выдано 142,2 млрд руб., Челябинской области — 116,5 млрд руб., Пермском крае — 100,3 млрд руб., Оренбургской области — 64,9 млрд руб., Курганской области — 23,8 млрд руб.



На 1 июля 2018 года наиболее выгодные условия розничного кредитования были в Тюменской области (средневзвешенная ставка 11,9%), наименее выгодные — в Курганской области (14,1%).



«Несмотря на рост кредитного портфеля, банки отбирают заемщиков достаточно осторожно. Это отражается в снижении доли просроченной задолженности с 7,4% на 1 июля 2017 года до 5,6% в текущем периоде», — прокомментировала Елена Федина, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России.



Статистика собрана по Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям, Пермскому краю и Республике Башкортостан.

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