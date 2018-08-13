Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 32 коп., евро — на 97 копеек

13 август 2018 (17:49)

УрБК, Москва, 13.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 1 руб. 32 коп., до 68,22 руб., курс евро — на 97,59 коп., до 77,65 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: