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Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 32 коп., евро — на 97 копеек

УрБК, Москва, 13.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 1 руб. 32 коп., до 68,22 руб., курс евро — на 97,59 коп., до 77,65 руб.

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