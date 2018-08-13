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Автотранспортное управление ММК подвело итоги деятельности

УрБК, Магнитогорск, 13.08.2018. ООО «Автотранспортное управление» (Группа ММК), отмечая дату своего основания 13 августа 1969 года, подводит итоги деятельности. Сегодня Автотранспортное управление — одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала, имеет в своем распоряжении более тысячи единиц подвижного состава, развитую производственно-техническую базу. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Автотранспортное управление (АТУ) вносит большой вклад в экономику региона и его социальное развитие, осуществляя перевозку грузов как ПАО «ММК», который является основным заказчиком транспортных услуг, так и других заказчиков, расположенных по всей территории Российской Федерации.



Предприятие является участником важнейших строек и реконструкций на таких объектах, как ККЦ (строительство установки десульфурации чугуна), ЛПЦ № 10, ЭСПЦ, стан 5000, стан 2000 холодной прокатки, АНГЦ № 3, доменные печи № 4 и № 10, аглоцех сероулавливающей установки № 2, перебазирование агрегата продольной резки (АПР) из ЗАО «Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.

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