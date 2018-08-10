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Сотрудники ПНТЗ и волонтеры движения «Город первых» отреставрировали родник у обелиска «Европа — Азия»

УрБК, Первоуральск, 10.08.2018. Активисты общественного движения «Город первых» вместе с сотрудниками Первоуральского новотрубного завода благоустроили родник имени Ф. А. Данилова, расположенный рядом с обелиском «Европа — Азия» в Первоуральске, сообщает пресс-служба ПНТЗ.



Результатом совместной работы волонтеров и сотрудников завода стало появление в городе еще одной ухоженной зоны отдыха с источником чистой воды.



«Город первых» стремительно набирает обороты. Начавшись с разовых экологических акций, наша волонтерская деятельность все более приобретает черты общегородского движения. Уверен, что мы сможем собрать настоящую команду единомышленников и изменить к лучшему ситуацию в городе», — отметил координатор «Города первых» Евгений Крылов.



Родник открыт в 2007 году к 100-летию со дня рождения Федора Александровича Данилова, легендарного директора ПНТЗ, выдающегося металлурга и почетного гражданина Первоуральска.

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