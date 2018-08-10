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На ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию новый шаропрокатный стан

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. На ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию новый шаропрокатный стан. Здесь будут производиться семь типоразмеров шаров диаметром от 60 до 120 мм самой высокой, пятой группы твердости, которые ранее выпускали только за рубежом, сообщает пресс-служба компании.



В торжественной церемонии открытия приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



«На этом стане мы будем выпускать кардинально новую продукцию, которая ранее в стране не производилась. Мы сможем предложить заказчикам продукт самого высокого качества. Это позволит увеличить объем продаж стальных шаров и расширить рынки сбыта», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



«Тагильчанам очень приятно получить такой подарок ко Дню города, — подчеркнул Владислав Пинаев. — Не так много муниципалитетов в Российской Федерации, в которых практически каждый месяц на градообразующем предприятии открываются современные технологические линии. Пуск шаропрокатного стана в эксплуатацию важен с точки зрения и создания новых рабочих мест, и обновления производства. Это показывает, что Нижний Тагил продолжает развиваться, у города есть перспективы развития, а значит, есть перспективы для нашей молодежи».



Шаропрокатный стан расположен в рельсобалочном цехе. Общая протяженность новой производственной линии — 300 метров. В цехе смонтированы нагревательная печь итальянского производства и прокатная клеть. Для термической обработки построена отпускная печь, где шары будут достигать нужных качественных характеристик за счет снятия внутренних напряжений и повышения ударной прочности при постоянной температуре 200 градусов Цельсия. На стане применена новая технология закалки шаров, разработанная российской компанией. При закалке каждый шар находится в отдельной ячейке — в закалочном барабане, что позволяет придать ему высокую прочность. На участке отгрузки смонтированы 12 бункеров для хранения готовых шаров. Объем каждого — 150 т. Отгрузка будет производиться железнодорожным и автотранспортом.



Шары производятся из специальной легированной марки стали, они имеют высокую поверхностную и объемную твердость, равномерно сохраняют форму в период эксплуатации. Продукция в первую очередь предназначена для горно-обогатительных комбинатов и золотодобывающей промышленности.



На новом производстве было создано более 90 новых рабочих мест, все сотрудники прошли обучение на предприятии.



Мощность нового стана — около 135 тыс. т шаров в год. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили около 1 млрд руб.

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