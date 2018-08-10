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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград
10 август 2018 (11:19)
УрБК, Москва, 10.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград. Рейс У6-637/638 будет летать с 10 августа по 7 сентября 2018 по пятницам. Вылет из аэропорта Жуковский в 16.40, обратно из аэропорта Храброво (Калининград) — в 18.40. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Международный аэропорт Жуковский расположен в пригороде Москвы, открыт весной 2016 года. Аэропорт не имеет ограничений по типам воздушных судов, активно наращивает маршрутную сеть и пассажиропоток, который в будущем достигнет уровня крупнейших международных авиаузлов. Из Жуковского можно легко добраться до центра Москвы», — говорится в сообщении.
Стоимость билетов по маршруту Жуковский — Калининград — Жуковский — от 4 000 рублей, включая все сборы.
«Международный аэропорт Жуковский расположен в пригороде Москвы, открыт весной 2016 года. Аэропорт не имеет ограничений по типам воздушных судов, активно наращивает маршрутную сеть и пассажиропоток, который в будущем достигнет уровня крупнейших международных авиаузлов. Из Жуковского можно легко добраться до центра Москвы», — говорится в сообщении.
Стоимость билетов по маршруту Жуковский — Калининград — Жуковский — от 4 000 рублей, включая все сборы.
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