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В Академическом пройдет чемпионат УрФО по стрельбе из лука

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. В Академическом районе Екатеринбурга состоится чемпионат Уральского федерального округа по стрельбе из лука. Соревнования будут проходить 10-12 августа 2018 года, сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».



«Стрельба из лука — элегантный и захватывающий вид спорта, который представлен в 140 странах мира. Неслучайно он одним из первых был включен в программу Олимпийских игр, куда входит уже на протяжении 118 лет», — говорится в сообщении.



Немало поклонников у стрельбы из лука есть и на Урале. Поэтому предстоящий чемпионат будет представительным и конкурентным.



Состязания лучников пройдут в три этапа. 10 августа с 17.00 до 19.00 состоится пристрелка. На второй день, 11 августа, пройдут основные соревнования. Решающие события развернутся 12 августа. С 10.00 до 13.00 в этот день запланирован полуфинал, финал и награждение победителей.



Чемпионат пройдет на площадке на перекрестке проспекта Академика Сахарова и ул.Вильгельма де Геннина.

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