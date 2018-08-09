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В I полугодии 2018 года чистая прибыль ЕВРАЗа по МСФО выросла в 13,3 раза
9 август 2018 (13:41)
УрБК, Москва, 09.08.2018. В I полугодии 2018 года чистая прибыль ЕВРАЗа по МСФО выросла до 1 млрд 145 млн долл. США. Это в 13,3 раза больше, чем в прошлом году, следует из сообщения компании.
Консолидированный показатель EBITDA составил 1 млрд 906 млн долл. США, что на 65,5% выше, чем в I полугодии 2017 года (1 млрд 152 млн долл. США).
«Маржинальность показателя EBITDA выросла с 22,6% до 30% вследствие повышения цен на ванадий, уголь и стальную продукцию, а также реализации программы снижения издержек», ― сообщает компания.
Программа снижения издержек благодаря дальнейшим мерам повышения эффективности производства и сокращения затрат принесла 117 млн долл. США. Кроме того, за полгода общий долг ЕВРАЗа снизился на 646 млн долл. США до 4 млрд 786 млн долл. США, чистый долг снизился до 3 млрд 884 млн долл. США.
За I полугодие 2018 года ЕВРАЗ выплатил дивиденды на общую сумму 617 млн долл. США.
«Совет директоров, основываясь на сильном финансовом положении компании и позитивном прогнозе развития ситуации на ключевых рынках, утвердил выплату вторых промежуточных дивидендов за 2018 год в размере 577,34 млн долл. США (40 центов за акцию)», ― добавили в компании.
Консолидированный показатель EBITDA составил 1 млрд 906 млн долл. США, что на 65,5% выше, чем в I полугодии 2017 года (1 млрд 152 млн долл. США).
«Маржинальность показателя EBITDA выросла с 22,6% до 30% вследствие повышения цен на ванадий, уголь и стальную продукцию, а также реализации программы снижения издержек», ― сообщает компания.
Программа снижения издержек благодаря дальнейшим мерам повышения эффективности производства и сокращения затрат принесла 117 млн долл. США. Кроме того, за полгода общий долг ЕВРАЗа снизился на 646 млн долл. США до 4 млрд 786 млн долл. США, чистый долг снизился до 3 млрд 884 млн долл. США.
За I полугодие 2018 года ЕВРАЗ выплатил дивиденды на общую сумму 617 млн долл. США.
«Совет директоров, основываясь на сильном финансовом положении компании и позитивном прогнозе развития ситуации на ключевых рынках, утвердил выплату вторых промежуточных дивидендов за 2018 год в размере 577,34 млн долл. США (40 центов за акцию)», ― добавили в компании.
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