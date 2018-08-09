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В челябинском аэропорту из-за непогоды задержан прилет шести рейсов

9 август 2018 (09:59)

УрБК, Челябинск, 09.08.2018. В челябинском аэропорту задержан прилет шести рейсов.

Как следует из данных онлайн-табло, четыре самолета не могут вовремя прибыть в аэропорт из Москвы. По одному рейсу задержано из Санкт-Петербурга и Антальи.

Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия на Южном Урале. Часть самолетов перенаправлены в екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Напомним, что на 9 августа и в Челябинской, и в Свердловской областях было объявлено штормовое предупреждение со шквалистым ветром.

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