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Toyota отзывает в России более 20 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности
8 август 2018 (17:30)
УрБК, Москва, 08.08.2018. Toyota отзывает более 20 тыс. автомобилей Alphard, Corolla, Auris и Yaris в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и в худшем случае — проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — говорится в сообщении.
Будут отозваны автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2015 года. На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
«Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и в худшем случае — проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — говорится в сообщении.
Будут отозваны автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2015 года. На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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