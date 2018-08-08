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Toyota отзывает в России более 20 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности

УрБК, Москва, 08.08.2018. Toyota отзывает более 20 тыс. автомобилей Alphard, Corolla, Auris и Yaris в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщает Росстандарт.



«Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и в худшем случае — проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — говорится в сообщении.



Будут отозваны автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2015 года. На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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