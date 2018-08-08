Новости дня

В Челябинской области количество выданных автокредитов за год выросло на 5%

УрБК, Челябинск, 08.08.2018. В июне 2018 года в Челябинской области граждане оформили 2 тыс. 095 автокредитов, что на 5% больше показателя в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на совместное исследование с агентством «Автостат».



В целом доля автокредитов в объеме регионального авторынка за год сократилась на 3,9 процентных пункта — с 62,7% до 58,8%. По России количество выданных автокредитов за год сократилось на 4,8%, с 63,5 тыс. ед. до 60,4 тыс. ед. в июне 2018 года.



«Несмотря на снижение количества выданных автокредитов в июне 2018 года, падения общих автомобильных продаж в этом месяце не произошло. По данным, предоставленным аналитическим агентством «Автостат», количество проданных автомобилей в июне 2018 года составило 131,7 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,3% (июнь 2017 года — 124,0 тыс. ед.). Таким образом, доля кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка в июне 2018 года сократилась по сравнению с июнем 2017 года на 5,4 процентного пункта и составила 45,8% (в июне 2017 года — 51,2%)», ― говорится в исследовании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: