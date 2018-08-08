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К концу 2018 года в Свердловской области будет сдано 2 млн квадратных метров жилья
8 август 2018 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. К концу 2018 года в Свердловской области будет сдано 2 млн квадратных метров жилья. Из них 1 млн кв. м. — в Екатеринбурге. Об этом сегодня рассказал в ходе пресс-конференции министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
По его словам, кроме Екатеринбурга лидерами по застройке среди областных городов являются Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Арамиль, Березовский.
«По итогам 6 месяцев темпы ввода жилья превышают темпы прошлого года на 7%, но к концу года мы выйдем на плановые показатели», — отметил Михаил Волков.
По его словам, кроме Екатеринбурга лидерами по застройке среди областных городов являются Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Арамиль, Березовский.
«По итогам 6 месяцев темпы ввода жилья превышают темпы прошлого года на 7%, но к концу года мы выйдем на плановые показатели», — отметил Михаил Волков.
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