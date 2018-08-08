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Рационализаторские идеи дали ММК в I полугодии 2018 года экономический эффект 269 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 08.08.2018. В I полугодии 2018 года на Магнитогорском металлургическом комбинате от внедрения рационализаторских предложений получен суммарный экономический эффект в размере 269 млн руб., сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



За отчетный период было одобрено к внедрению 73,3% (1 857) от поданных идей. Более половины из них (52%) касались вопросов охраны труда и промышленной безопасности. Экономии материально-технических ресурсов были посвящены 15% идей, 7% идей — энергоэффективности, 26% — прочим направлениям деятельности компании.



Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В I полугодии количество авторов, подававших идеи, составило почти 800 человек, из которых около половины подавали идеи неоднократно. Было выплачено около 10 млн руб. авторских вознаграждений, еще столько же составили вознаграждения за содействие внедрению рацпредложений.



В целях совершенствования рационализаторской работы ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК».



Для поддержания высокого уровня творческой активности во внешней среде для студентов и выпускников вузов (студенты, бакалавры, специалисты, магистры и аспиранты) ПАО «ММК» ежегодно проводит конкурс «Лучшая квалификационная работа», победители которого, помимо премий и авторских отчислений, рекомендуются в управление кадров для приоритетного права на трудоустройство в ПАО «ММК».



Для упрощения подачи идей используются такие инструменты, как мобильное приложение «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента». Мобильное приложение позволяет легко подать и отследить идею без необходимости использования стационарного компьютера. Реализован принцип «увидел возможность для улучшения — подал идею с места событий». Приложение максимально облегчено для удобства совместной работы всех специалистов и внешних экспертов, желающих поучаствовать в рационализаторской деятельности ПАО «ММК».

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