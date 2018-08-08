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Уральский полпред Николай Цуканов указал на неидеальное состояние улиц в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов указал главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу на «неидеальное состояние» городских улиц и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.



О неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети Екатеринбурга Н. Цуканов сказал на встрече с А. Якобом, которая прошла 7 августа 2018 года. Детали замечаний уральского полпреда не уточняются.



Кроме того, Николай Цуканов напомнил главе горадминистрации об улучшении экологической ситуации в городе и подготовке к отопительному сезону 2018-2019.

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