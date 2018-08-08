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Уральский полпред Николай Цуканов указал на неидеальное состояние улиц в Екатеринбурге
8 август 2018 (10:37)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов указал главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу на «неидеальное состояние» городских улиц и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба уральского полпредства.
О неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети Екатеринбурга Н. Цуканов сказал на встрече с А. Якобом, которая прошла 7 августа 2018 года. Детали замечаний уральского полпреда не уточняются.
Кроме того, Николай Цуканов напомнил главе горадминистрации об улучшении экологической ситуации в городе и подготовке к отопительному сезону 2018-2019.
О неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети Екатеринбурга Н. Цуканов сказал на встрече с А. Якобом, которая прошла 7 августа 2018 года. Детали замечаний уральского полпреда не уточняются.
Кроме того, Николай Цуканов напомнил главе горадминистрации об улучшении экологической ситуации в городе и подготовке к отопительному сезону 2018-2019.
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