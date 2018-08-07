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В Свердловской области за 7 месяцев собрали 207,3 млрд рублей налогов в бюджет РФ
7 август 2018 (10:12)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. По итогам работы за январь-июль 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 207,3 млрд руб., что на 13% или на 23,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
Поступления в федеральный бюджет составили 65,5 млрд руб., что больше поступлений 7 месяцев 2017 года на 12,2% или на 7,1 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (75,8%).
Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 49,7 млрд руб., что на 8,5% или на 3,9 млрд руб. больше относительно аналогичного периода прошлого года.
В областной бюджет мобилизовано 119 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 14% или на 14,6 млрд руб. больше поступлений января-июля 2017 года.
Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (42,2%), налога на доходы физических лиц (31,9%).
За январь-июль 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 50,2 млрд руб., что на 13,3% или на 5,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 38 млрд руб., что на 13,2% или на 4,4 млрд руб. больше поступлений 7 месяцев 2017 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 22,8 млрд руб., с увеличением на 10,2%, или на 2,1 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 15,8 млрд руб., с ростом на 11% к январю-июлю 2017 года.
По имущественным налогам за 7 месяцев 2018 года перечислено 22,4 млрд руб., что на 13,4% или на 2,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 7 месяцев 2018 года перечислено 104,7 млрд руб., что на 8,6% или на 8,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года.
Поступления в федеральный бюджет составили 65,5 млрд руб., что больше поступлений 7 месяцев 2017 года на 12,2% или на 7,1 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (75,8%).
Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 49,7 млрд руб., что на 8,5% или на 3,9 млрд руб. больше относительно аналогичного периода прошлого года.
В областной бюджет мобилизовано 119 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 14% или на 14,6 млрд руб. больше поступлений января-июля 2017 года.
Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (42,2%), налога на доходы физических лиц (31,9%).
За январь-июль 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 50,2 млрд руб., что на 13,3% или на 5,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 38 млрд руб., что на 13,2% или на 4,4 млрд руб. больше поступлений 7 месяцев 2017 года.
В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 22,8 млрд руб., с увеличением на 10,2%, или на 2,1 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 15,8 млрд руб., с ростом на 11% к январю-июлю 2017 года.
По имущественным налогам за 7 месяцев 2018 года перечислено 22,4 млрд руб., что на 13,4% или на 2,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за 7 месяцев 2018 года перечислено 104,7 млрд руб., что на 8,6% или на 8,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года.
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