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Дмитрий Медведев поручил выделить аграриям 5 млрд руб. из-за подорожания топлива

УрБК, Москва, 03.08.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из Резервного фонда 5 млрд руб. на покрытие затрат сельхозпроизводителям из-за колебания цен на топливо, сообщает RNS.



Вопрос с компенсациями поручено проработать Минсельхозу РФ и Минфину РФ.



«Это нужно сделать моментально, только решение примем, несите мне его на подпись, и эти деньги должны быть перечислены в регионы», — сказал Д. Медведев.



По оценке главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, из-за резкого роста цен на топливо в апреле-мае 2018 года затраты аграриев увеличились на 10-11 млрд руб.

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